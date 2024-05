Giullia Buscacio revela que faz terapia desde a morte de Domingos Montagner

A atriz Giullia Buscacio, de 27 anos, no ar como Sandra, em “Renascer”, revela que faz terapia desde que vivenciou a morte de Domingos Montagner, em um intervalo das gravações da novela “Velho Chico”. A terapia, inclusive, a ajuda com os ataques de fãs nas redes sociais.

“Faço terapia desde 'Velho Chico', quando aconteceu toda aquela situação com o Domingos [Montagner, morto durante as gravações], que era uma pessoa muito querida para mim. Hoje sou aquela pessoa que levanta a bandeira da terapia”, disse ela em entrevista ao Uol.

Veja também Zoeira Diretor é investigado pelo SBT por suposta relação sexual com funcionário em camarim da emissora Zoeira Diretor é investigado pelo SBT por suposta relação sexual com funcionário em camarim da emissora

“Entendo que foi a melhor coisa que fiz por mim, pela minha profissão, e enquanto mulher também, porque gosto de falar sobre como é muito complicado ter que lidar com essa questão do assédio o tempo inteiro, tanto nas redes sociais quanto nas ruas. Isso é uma coisa que me acompanhou a vida inteira”, acrescentou.

Giullia ainda falou sobre a cobrança pelo padrão de beleza na internet. “Tento me blindar ao máximo porque acho que o que importa, no final do dia, é como a gente se sente com o nosso corpo e como a gente se apresenta para o mundo. Quanto a isso me sinto bem resolvida, mas acho que tem certo tipo de comentário muito ofensivo, como se a mulher fosse um objeto. Então quando respondo, não é só por mim, mas por outras mulheres”.