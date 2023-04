Flávia Pavanelli mostra lente dental caindo e momento viraliza; assista

A atriz e influenciadora Flávia Pavanelli compartilhou, nesta quinta-feira (27), o momento em que a lente de contato do dente caiu. No vídeo, apareceu rindo da situação, após mostrar a lente caindo e o resto do dente original.

"Olha, tenho certeza que vocês já esperaram muita coisa de mim, mas por essa, vocês não esperavam", afirmou. A empresária focada em produtos de beleza, estava no carro com outra pessoa, que também riu da situação.

Nos comentários da publicação no Instagram, alguns seguidores demonstraram surpresa ao ver o desgaste do dente original.

"Lentes bem feitas são lindas. Inclusive a dela é, porém é muita coragem desgastar o dente natural que já era bonito pra fazer isso. Mas cada um e cada um né. Mas essas moças, como sempre, em busca da perfeição", escreveu uma. Enquanto outra lamentou: “Meu Deus, acabou com o dente natural”.

Uma seguidora ainda alertou: "nunca coloque faceta se você não tem o dinheiro para manter, grande risco de ficar banguela". Dentre os comentários, ainda havia alguns que se divertiam com a situação.

Flávia retira preenchimento labial

Em fevereiro do ano passado, Pavanelli retirou todo o seu preenchimento labial, mostrando o resultado do procedimento para seus seguidores.

Legenda: Atriz mostrou o resultado do procedimento para seus seguidores Foto: Reprodução/Instagram

A informação foi dada através dos stories de sua conta no Instagram. "Estão preparados para me ver sem preenchimento labial?", chegou a perguntar para o seu público.

Posteriormente, a atriz logo publicou uma foto com o resultado. "TCHARAAANNN! Kkkkk tô indo para um almoço agora e depois falo com vocês sobre!", disse.