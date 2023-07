Filho de Gugu Liberato visita bastidores de programas da Globo e SBT

Bastante discreto, João Augusto Liberato, filho do apresentador Gugu Liberato, esteve nos últimos dias em programas do SBT e da TV Globo. O jovem acompanhou os bastidores do “Programa Silvio Santos”, apresentado por Patrícia Abravanel, e esteve no “Altas Horas”, de Serginho Groisman.

Ao Notícias da TV, representantes da família Liberato explicaram que João visitou os programas para conhecer lugares ligados à produção audiovisual, já que ele estuda Administração e Comunicação, nos Estados Unidos, onde mora.

A assessoria de imprensa do SBT confirmou a visita de João Augusto e negou que ele tenha participado do Jogo das Três Pistas, como havia sido cogitado por perfis do Twitter. A assessoria explicou que ele conversou com Patrícia Abravanel, entrou no palco, mas não fez parte da gravação.

Já fontes do Notícias da TV disseram que Serginho Groisman entrevistou o rapaz. Ele foi questionado se pretendia seguir os passos do pai: “Sim, penso em seguir a carreira artística, porque gosto muito do mundo da televisão e da mídia”, respondeu João Augusto.

O programa da Globo foi gravado na quinta-feira (6) e tem previsão de ser exibido no dia 29.

João Augusto não publicou nada sobre os programas em seu perfil do Instagram. Nesta sexta (7), ele mostrou que está em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.