Mãe de Marilia Mendonça fala sobre encontro espiritual com a filha: 'chorei muito'

Dona Ruth Mendonça, mãe de Marília Mendonça, que morreu em um acidente aéreo em novembro de 2021, disse ao programa Fofocalizando, do SBT, que conseguiu enfrentar a depressão após receber uma visita espiritual da filha. As informações são do Metrópoles.

"Uma luz muito grande veio, e a Marília estava com os braços abertos. Ela estava muito bonita e disse assim: 'Vem, mãe. Vem me dar um abraço'. E ela me abraçou. Sou muito séria com essas coisas", declarou a mãe.

Ela disse ainda que, no sonho, a filha disse que apenas queria vê-la e abraçá-la. "Ela disse que estava apenas no meu sonho e tinha vindo me ver, me dar um abraço, que Deus havia mandado. Quando a abracei, chorei muito. Porque não havia confusão no sonho. Quando a soltei, só tinha um cabelo liso, que eu não via o rosto, olhando para cima de longe. Ela me disse: 'Agora, eu já posso voltar'", lembrou dona Ruth.

Foi assim, segundo a mãe da cantora, que ela passou a lidar melhor com a dor do luto. "Depois desse dia, acabou. Foi um consolo", concluiu ela.