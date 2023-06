Ex-funcionário de Marília Mendonça perde processo em que exigia R$ 9 milhões da herança da cantora

O suposto incentivador da cantora Marília Mendonça, Gabriel Gonçalves Ramalho, foi derrotado novamente na Justiça de Goiás na ação em que exigia R$ 9 milhões da herança da artista, que faleceu em um acidente aéreo em 2021. O empresário afirma ter sido funcionário da cantora no início da carreira e solicitou a quantia por direito à verba trabalhista.

A decisão pela derrota já havia sido dada em primeira instância e, agora, o desembargador Daniel Viana Júnior, do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, deu razão novamente à família da artista, sendo contra o reconhecimento do vínculo empregatício.

Ramalho ainda recebeu determinação para pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados dos parentes de Marília, no valor de 8% da quantia atualizada da causa.

A informação sobre o investimento de Ramalho na carreira de Marília foi divulgada, inicialmente, pelo portal Metrópoles. Ele alegava ter sido incentivador da artista no início da carreira, se apresentando como empresário dela, reforçando que detinha 10% dos ganhos da cantora.

Após o falecimento de Marília, ele acionou a Justiça para ser reconhecido como funcionário com a possibilidade de acessar verbas trabalhistas sobre o valor de um salário mensal de R$ 200 mil.

Entretanto, a Justiça teve como entendimento o fato de que o empresário não recebia salário, apenas um percentual dos ganhos da artista. Assim, a decisão foi de que ele não preencheria os requisitos para o reconhecimento do vínculo formal de trabalho.

Família se manifesta

Após a decisão, o advogado Robson Cunha, que representa a família de Marília, fez pronunciamento no Instagram, mais tarde sendo repostado pela mãe dela, Ruth Moreira.

Legenda: João Gustavo, irmão de Marília Mendonça, repostou a mensagem inicial do advogado da cantora Foto: reprodução/Instagram

"O Gabriel fez muito mal para a Marília e ainda tentou ser oportunista após a morte dela. É uma questão de lealdade e honra não permitir que o Gabriel fizesse isso com a família dela. Hoje nós temos uma grata sensação de JUSTIÇA!", escreveu ele.

Também no Instagram, o irmão da cantora, João Gustavo, aproveitou para se manifestar contra Ramalho, ressaltando como a decisão teria sido a correta. "A Justiça de Deus não falha, nada passa despercebido aos olhos do criador", completou ele, compartilhando o registro inicial do advogado.