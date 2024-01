Filho de Aline Wirley e Igor Rickli, Antonio conquista papel em novela da Globo

O filho da ex-BBB Aline Wirley e do ator Igor Rickli, Antonio Caramelo, conquistou um papel para a nova novela da TV Globo. O menino de 8 anos vai fazer parte do elenco de "Família É Tudo", produção que será exibida às 19h. Nesta quarta-feira (31), o casal compartilhou um vídeo com os seguidores para anunciar a novidade.

"Olha quem chegou para adoçar a tela da Dona Glô! Agora com muita alegria, a gente já pode anunciar que nosso doce Antonio Caramelo foi aprovado e faz parte do elenco da nova novela das 19:00 'Família é Tudo'", escreveram.

Segundo eles, o filho vai dar vida ao personagem "sapeca e adorável" chamado Pudim. "A gente está vibrando muito pelo nosso pequeno para que ele tenha uma trajetória feliz e sadia!", acrescentaram.

Nos comentários, diversos famosos e artistas deixaram mensagens de carinho e apoio. "Ah, isso tava escrito!", afirmou o apresentador Marcos Mion, enquanto a atriz Ágatha Moreira escreveu: "Aaaah que lindãooo".

O perfil da TV Globo também se pronunciou: "tô muito feliz de ter vc comigo, Antonio".