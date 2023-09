Faustão tem nova alta hospitalar e seguirá 'sob orientações médicas'

O apresentador Fausto Silva recebeu alta, na manhã deste sábado (23), do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde estava internado desde a última quarta-feira (20) para realização de exames médicos.

Segundo o boletim médico, o ex-global irá seguir "sob orientações médicas nesta fase de reabilitação após transplante cardíaco".

Assuntos relacionados

No dia da reinternação, a unidade explicou que se tratava de um "protocolo de rotina" para avaliar o funcionamento do coração e se havia indícios de rejeição do órgão.

Transplante de coração

Faustão realizou a cirurgia de transplante de coração em 27 de agosto, após dias internado com quadro de insuficiência cardíaca. Devido ao seu estado de saúde, o comunicador teve prioridade na fila do transplante.

Ele comentou o procedimento e disse se sentiu renovado. “Sinto como se o meu coração batesse ainda mais forte, é uma sensação única. Tiveram que tirar um monte de entulho de dentro de mim, e colocaram um coração novo, de um garotão de 35 anos. É algo que me faz sentir muito vivo”, afirmou.

Em 10 de setembro, Fausto foi liberado para seguir as orientações médicas e nutricionais em casa.