Família de Gugu Liberato manda tirar do ar anúncio de lápide com apresentador: 'absurdo'

Familiares de Gugu Liberato, que morreu em 2019, notificaram uma empresa por anunciar lápide com as informações do apresentador. Por conta do uso indevido da imagem, pediram a retirada imediata da propaganda de um site de vendas e do Google. As informações são do canal Notícias da TV.

Na demonstração do serviço de personalização dos azulejos era possível inserir data de nascimento, nome completo, foto da pessoa a ser homenageada e uma mensagem de reflexão, segundo o colunista Fábia Oliveira, do portal em OFF.

Além de Antônio Augusto Moraes Liberato, o Gugu, a imagem de outras celebridades também foram usadas, como:

Cantor Gabriel Diniz (1990-2019);

Ator Eduardo Galvão (1962-2020);

Cantora Whitney Houston (1963-2012);

Ator Paulo Walker (1973-2013);

Atriz Nicette Bruno (1933-2020).

A família do apresentador não entrará com um processo. “O advogado já notificou para tirar do ar e também da busca do Google, se não fica lá aquela foto horrorosa. Eles usam imagens de outras pessoas conhecidas que já morreram, uma coisa de extremo mau gosto, absurda”, detalhou a assessoria dos familiares de Liberato .

Acidente doméstico

Gugu Liberato, 60 anos, teve a morte anunciada no dia 22 de novembro de 2019. Ele morreu em um hospital em Orlando, nos Estados Unidos, onde estava internado desde o dia 20 do mesmo mês.

O apresentador, que morava em um condomínio nos arredores da cidade, caiu de uma altura de quatro metros, quando fazia um reparo no ar-condicionado instalado no sótão.

Gugu foi encaminhado a um hospital Orlando Health Medical Center. Devido à gravidade de seu estado, não foi indicado qualquer procedimento cirúrgico. Durante o período de observação, foi constatada a ausência de atividade cerebral, segundo a nota de falecimento, que não especifica a data exata da morte.

"Nosso Gugu sempre viveu de maneira simples e alegre, cercado por seus familiares e extremamente dedicado aos filhos. E assim foi até o final da vida, ocorrida após um acidente caseiro", escreveu a família, em nota.

Gugu Liberato deiou a mulher, Rose Miriam, e três filhos: João Augusto, de 18 anos, e as gêmeas Marina e Sofia, de 15.