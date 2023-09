Ex-diretor da Globo deve pagar R$ 56 mil de pensão alimentícia sob pena de prisão, determina Justiça

O ex-diretor da TV Globo Luiz Fernando Carvalho deve pagar R$ 56 mil acumulado em dívida de pensão alimentícia ao filho, sob pena de prisão. A informação foi divulgada pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

A decisão é da juíza Érica Regina Colmenero Coimbra e corre em segredo de Justiça. O filho de 14 anos é fruto de relacionamento do diretor com a atriz Letícia Persilles.

Luiz Fernando teria se manifestado na ação afirmando que Letícia via o diretor como um 'trampolim'. A defesa da atriz alega que os argumentos são machistas e pede o pagamento integral da vítima - R$ 78 mil.

O ex-casal chegou a um acordo em 2017, com pagamento de pensão de R$ 10 mil. Com o reajuste, o valor chegou a R$ 17.60 em 2022.

O diretor teria interrompido o pagamento integral em abril, passando a pagar R$ 5 mil. Letícia entrou com ação judicial pedindo o pagamento do restante do valor.

Luiz Fernando deixou a Globo em 2017, após mais de três décadas na emissora. Ele foi responsável pela direção de 'Capitu', 'Dois Irmãos', 'Renascer' e 'O Rei do Gado'.