Ex-cunhada de Michael Schumacher deixa reality para não divulgar detalhes da saúde do ex-piloto

A ex-cunhada de Michael Schumacher, Cora Schumacher, 47 anos, deixou o reality alemão ‘I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!’ após três dias de confinamento. Conforme o jornal britânico Daily Mail, foi especulado que a saída dela está relacionada com a possibilidade de revelar detalhes sobre o estado de saúde do ex-piloto de Fórmula 1, que sofreu um acidente de esqui em Méribel, na França, em 2013.

Cora participou de apenas dois episódios do reality que juntava um grupo de celebridades para viverem experiências em condições extremas e com poucos confortos. A imprensa alemão afirmou que Cora teria quebrado um "acordo" entre a família Schumacher e a rede televisiva caso contasse segredos da vida pessoal do piloto. O acordo proíbe as notícias sobre a saúde do ex-piloto.

Considerada "tagarela", Cora deixou o programa. O comunicado oficial justificou a saída por um problema de saúde: "Cora está sofrendo de uma tosse intensa e decidiu que não se sente mais saudavelmente preparada para a aventura na selva. Desejamos a ela tudo de melhor".

Família Schumacher

Durante 15 anos, entre 2001 a 2015, Cora foi casada com Ralf Schumacher. Apesar das especulações sobre a saída de Cora, o ex-marido afirmou não ter preocupações com a possibilidade dela revelar segredos, dizendo que o relacionamento entre eles ocorreu "há muito tempo".

A família Schumacher evita dar detalhes sobre o estado de saúde do alemão, que ficou à beira da morte depois do acidente na França. Nenhum boletim médico jamais foi emitido para público e imprensa. Nos últimos anos, o estado de saúde do heptacampeão mundial de Fórmula 1 se tornou o maior mistério da atualidade no esporte.