Ex-BBB Eliezer fala sobre recuperação após ginecomastia e diz que espera ser exemplo no futuro

O ex-BBB Eliezer usou as redes sociais para compartilhar a recuperação dos procedimentos de ginecomastia e lipoaspiração, aos quais se submeteu nas últimas semanas. Na primeira cirurgia, o companheiro da influencer Viih Tube reduziu as mamas masculinas e na segunda retirou parte da gordura do corpo.

No Instagram, ele revelou que até o próprio pai, quando mais novo, passou pela mesma situação. “Eu já tinha dividido aqui que tive um desequilíbrio hormonal durante a gestação da Viih, no qual eu saí da casa dos 90kg e fui para quase 106kg (de janeiro a abril), o que acabou piorando muito o meu grau de ginecomastia, que é uma condição que eu sempre tive (inclusive meu pai quando eu era mais novo, operou também). A notícia boa é que já to em casa me recuperando”, reforçou.

Em entrevista ao jornal O Globo, ele contou como os dias têm corrido e os motivos que passaram a valer até a decisão sobre as realizações dos procedimentos serem tomadas.

“A recuperação está sendo muito boa. Até melhor do que o esperado. Hoje faz uma semana que eu operei e eu já retirei os drenos. Estou usando um cinta, que é o que mais incomoda”, disse ele, pontuando que também tem evitado carregar peso para não comprometer a recuperação.

Com poucos hematomas pelo corpo, Eliezer tem sentido dores musculares e incômodo na hora de dormir, justamente pela necessidade de permanecer na mesma posição para não machucar o local da cirurgia.

“Não estou conseguindo ainda virar para os lados. Tem que dormir reto por conta da cinta e também para prevenir problemas, como hérnia e coágulo”, contou ao jornal.

Cuidados com a filha

Os cuidados com a pequena Lua, filha do casal, também tem tido um pouco mais de atenção. “O que eu não tô conseguindo fazer por enquanto é ninar ela. Porque a gente precisa balançar ela no colo em pé. Isso eu não consigo fazer. Só que as tarefas básicas eu consigo. Eu preciso fazer repouso, mas é bom andar para ajudar na circulação, por conta do risco de trombose”, explicou.

Segundo Eliezer, a decisão para as cirurgias veio pelo aumento excessivo de peso, ocorrido entre os meses de janeiro a abril deste ano. Por conta do desequilíbrio hormonal, o grau de ginecomastia aumentou, tornando necessária uma dieta e, em seguida, o procedimento.

Legenda: Segundo Eliezer, os cuidados com Lua tem sido moderados no momento Foto: reprodução/Instagram

“Fiz um exame na mama e o médico disse que a gordura só sairia com cirurgia mesmo, porque aumentou bastante”, esclareceu sobre o ponto.

Eliezer explica que, agora, espera servir de exemplo aos que têm vergonha de admitir o problema e até mesmo de cuidar do próprio corpo.

Se antes as piadas eram recorrentes, agora ele espera ser um portador dos benefícios. “A gente finge que não machuca. Às vezes até já cai na onda. Eu ria junto, só que atingia muito a minha autoestima. Sem contar que é um problema hormonal muito grande, então espero que mostrando a cirurgia, o processo, a recuperação, possa abrir possibilidades. Os homens geralmente não têm muitas informações sobre saúde, não sabem se cuidar”, reforçou também contando que a cirurgia é, de fato, acessível.

No fim, ele quer mesmo ser exemplo. “Tomara que eu sirva de exemplo para os homens que têm o mesmo problema não terem vergonha e peçam ajuda médica”, finalizou.