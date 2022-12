Estilista Vivienne Westwood morre aos 81 anos

A estilista Vivienne Westwood morreu nesta quinta-feira (29), aos 81 anos de idade. O comunicado foi feito nas redes sociais da britânica, garantindo que a passagem foi serena e cercada pela família, em Clapham, ao sul de Londres.

Segundo a BBC, o marido e parceiro criativo da estilista, Andreas Kronthaler, disse que os dois trabalharam juntos "até o fim" e que ela o deixou com "muitas coisas para fazer". "Continuarei com Vivienne em meu coração", assegurou.

Conhecida como a "madrinha do punk", Westwood construiu carreira com controversos estilos punk e new wave na década de 1970. Ela costuma criar desings andróginos e camisetas com slogans.

Além disso, é conhecida pelo seu ativismo ambiental em relação às mudanças climáticas, tendo levado para as passarelas muitas causas com as quais se importava.