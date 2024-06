Equipe de Preta Gil atualiza estado de saúde da cantora após internação

A equipe de Preta Gil atualizou o estado de saúde da cantora após um quadro que a hospitalizou e fez cancelar compromissos. Neste sábado (08), eles utilizaram as redes sociais para informar aos fãs e seguidores que ela está bem, embora ainda em tratamento.

“Informamos que a artista Preta Gil está internada no hospital Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, para tratamento de uma infecção urinária gerada por um cálculo renal”, escreveu a equipe em uma nota divulgada nos stories do Instagram.

"Preta está bem, recebendo os cuidados médicos, e em breve retornará aos seus compromissos profissionais", revelou o time.

Devido ao quadro, a artista precisou cancelar a agenda de shows programados para este fim de semana. Preta se apresentaria no "Presença Festival" e "Festival Salve o Sul".

Cancelamento de shows

Na última sexta-feira (07), também por meio de um comunicado nas redes sociais, a assessoria da cantora havia revelado a hospitalização, e o decorrente cancelamento de um show que ela faria no São João da Thay, no Maranhão, organizado pela influenciadora Thaynara OG.

"É claro que a gente queria ela aqui, né? Mas a gente não tem o controle de tudo, só acontece", disse em entrevista a anfitriã da festa.

"Hoje foi um dia muito corrido. Eu vi que ela me mandou uma mensagem por vídeo cada um por 3 minutos e eu não consegui ver Mas com certeza ela teve toda a consideração e carinho. Ela é uma pessoa que me ajuda muito. Mesmo quando ela não esteve na edição passada ela se fez presente. Ajudando, dando ideias, dando força. Sou muito grata", complementou Thaynara.