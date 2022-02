Equipe de Marcius Melhem diz que fatos publicados em revista não ocorreram da forma descrita

Após a revista Piauí publicar reportagem com detalhes sobre as denúncias de assédio sexual sobre Marcius Melhem, a equipe do ator e ex-diretor da Globo disse, em comunicado enviado nesta terça-feira (15) à coluna de Leo Dias, do jornal Metrópoles, que a revista divulgou apenas parte do processo, em uma edição "completamente parcial."

O comunicado afirma que o episódio envolvendo a atriz no flat da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, não ocorreu da forma descrita pela revista, alegando que ela manteve a amizade com Marcius Melhem mesmo após o ocorrido, tendo o chamado para o próprio casamento e para conhecer sua filha recém-nascida.

Segundo a nota, a relação entre os dois só teria estremecido cinco anos depois, após a atriz não ter sido convidada para o programa 'Fora de Hora', chefiado pelo ator na época.

Ainda conforme a defesa do humorista, a revista não mostra o “farto material probatório” em defesa de Melhem, além de não mostrar, segundo o comunicado, que o resultado do compliance da TV Globo foi o afastamento das funções de gestor e não, sua demissão.

Veja nota na íntegra

Em mais uma edição completamente parcial, a revista Piauí disse ter tido acesso à investigação que corre em segredo de justiça, mas publica apenas parte do processo, distorce a realidade e omite fatos e provas da defesa de Marcius Melhem. Aos fatos: a cena do flat da atriz não aconteceu da forma descrita pela Piauí. A revista omite que a atriz seguiu amiga de Marcius por muitos anos após o episódio, convidando seu suposto abusador para seu casamento e para ir à sua casa conhecer sua filha recém-nascida, para citar dois exemplos. A relação só estremeceu 5 anos depois, quando ela não foi convidada para o programa Fora de Hora. A troca de mensagens entre ambos nesse período é a prova de que não houve nada de traumático na relação entre eles, até que ela fosse recrutada.

O que diz a reportagem

Proibida desde agosto de 2021, mas autorizada por decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a reportagem desta segunda-feira (14) da Piauí revela detalhes da denúncia de uma atriz contra Melhem.

Sem mencionar o nome da vítima, assim como os das demais sete mulheres que já denunciaram o ator, o texto expõe o episódio em que Melhem teria agarrado e tentado beijar à força a colega de elenco do extinto 'Tá No Ar', em novembro de 2014, no flat Barra Beach, no Rio de Janeiro.

Segundo a Piauí, ele teria pedido à atriz para tomar banho no quarto dela, antes de uma confraternização do elenco da atração, que aconteceria naquele flat. Mesmo estranhando o pedido, ela concordou, por entender que não tinha como negar o favor ao chefe.

Na tentativa de desestimular qualquer envolvimento, a atriz disse a Melhem que uma colega da emissora também estava chegando ao local. Mas em razão de um contratempo, isso acabou não acontecendo.

Ao chegar ao quarto, Melhem foi ao banheiro para tomar banho e minutos depois, segundo a Piauí, teria “surgido com uma toalha enrolada na cintura e o pênis ereto, marcando o tecido”.

Conforme a publicação, o então diretor da Globo partiu para cima da colega, tentando beijá-la, mas diante da resistência dela, desistiu da investida, se vestiu e foi para a festa. Mesmo após uma crise de choro, a atriz se recompôs e manteve o compromisso.

A reportagem da Piauí ainda mostra uma conversa de WhatsApp entre os dois, dias depois do episódio. No diálogo, que consta nos autos do inquérito, Melhem pergunta à colega: "Quer visita?" e ainda questiona se o constrangimento já havia passado. Ela responde que não.

Depoimentos

O caso faz parte das denúncias apresentadas por oito mulheres, todas ex-subordinadas de Melhem na Globo, que o acusam de assédio sexual e moral, em episódios ocorridos entre 2010 e 2019. Segundo a Piauí, todas prestaram depoimento à promotora Gabriela Manssur, coordenadora da Ouvidoria Nacional do Ministério Público.

Os fatos teriam acontecido nos mais variados locais, entre eles, os Estúdios Globo, a casa onde trabalhavam os redatores dos programas de humor da emissora e o bar Vizinha 123, em Botafogo, onde testemunhas sustentam que a atriz Dani Calabresa foi assediada por Melhem na saída do banheiro.

Sobre o caso do Barra Beach, em depoimento à Delegacia de Atendimento à Mulher em novembro do ano passado, Melhem negou ter deixado o banheiro enrolado numa toalha e tentado agarrar a atriz à força.

O ex-diretor da Globo nega ou relativiza todas as acusações. Em depoimento, disse que sempre respeitou as mulheres com quem trabalhou e nunca usou seu poder e influência em troca de sexo ou boicotou a carreira artística de ninguém.

Das oito mulheres que o denunciaram, Melhem afirmou ter mantido “relacionamento por mais de um ano” com uma, e “relacionamento por uma noite” com outras três, sempre em termos consensuais.

Vingança

Em diversas passagens do depoimento, disse ter flertado com algumas das acusadoras e ser correspondido por elas. Segundo ele, duas colegas o acusam por vingança.

Em relação a Dani Calabresa, disse se tratar de “vingança profissional”, porque a atriz não conseguiu realizar dois projetos artísticos. As duas mulheres, na opinião de Melhem, se juntaram a outras colegas com o objetivo de destruir sua reputação.