Enquete A Fazenda: parcial aponta favorito do público para virar fazendeiro da semana

O peão Sacha Bali é o preferido entre os leitores do Diário do Nordeste para virar o fazendeiro da semana, nesta quarta-feira (6), em "A Fazenda 16", conforme aponta a parcial da enquete do DN. O participante contabiliza 48,67% dos votos dos leitores. Já Flor Fernandez e Gui Vieira registraram, respectivamente, 30,65% e 20,68% da preferência do público. No total, o levantamento teve 5.112 votos até o fim da manhã.

Legenda: Segundo leitores do DN, Sacha é o favorito para escapar da roça da semana Foto: Reprodução/Record

A Prova do Fazendeiro é realizada nesta noite, na tela da Record TV, a partir das 22h30. Quem vencer a dinâmica se livrará de participar da sétima roça do reality show e ainda sobe para a sede com os poderes do fazendeiro.

COMO FOI A FORMAÇÃO DA ROÇA

Juninho Bill, vencedor da Prova de Fogo, revelou os poderes do lampião. Ele escolheu a chama laranja e presentou Sidney Sampaio com a branca.

"Troque todos os moradores da baia", ordenou o poder branco. Nos respectivos lugares de Vanessa Carvalho, Gilsão, Gizelly Bicalho e Yuri Bonotto, Sidney colocou Albert Bressan, Flor Fernandez, Zé Love e Gui Vieira.

Como fazendeira, Luana Targino indicou Zé Love, argumentando que ele era "uma pessoa que humilha todo mundo". Depois, Juninho revelou a ordem do pergaminho laranja. "Escolha dois peões da baia, eles estarão disponíveis para a votação cara a cara". O peão escolheu Gui e Flor.

Na votação da casa, a maioria dos peões escolheu Sacha Bali e Gui Vieira. O ator acumulou seis votos e se juntou a Zé Love.

Na dinâmica do Resta Um, Gui Vieira acabou sobrando e completou a formação. Ele, então, escolheu vetar Zé Love da Prova do Fazendeiro, que foi direto para a roça.