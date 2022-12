Ecad lista 10 músicas natalinas mais tocadas nos últimos cinco anos; veja lista

Com a chegada do Natal, as músicas clássicas do período começam a inundar a programação de rádios e os lares brasileiros por meio de aplicativos de streaming. De forma curiosa, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) fez um estudo especial sobre o tema e divulgou ranking das 10 canções natalinas mais tocadas dos últimos cinco anos.

O topo da lista ficou com a canção “Um feliz Natal”, de autoria de Ivan Lins e José Feliciano. Na segunda posição, ficou “Feliz Natal”, de Mc Davi, seguida por “Feliz Natal papai Noel”, de Martinho da Vila.

No banco de dados do Ecad, estão cadastradas 142 composições e 172 gravações que levam “feliz Natal” em seus títulos.

A apresentadora Xuxa Meneghel foi a intérprete que mais gravou canções com “Feliz Natal” em títulos musicais até agora.

Top 10 das músicas mais tocadas nos últimos cinco anos no segmento de Streaming de Música:



1 - Um feliz Natal - José Feliciano / Ivan Lins

2 - Feliz Natal - Mc Davi

3 - Feliz Natal papai Noel - Martinho da Vila

4 - Feliz Natal - Mc Brinquedo / Meu Rei / Mc Bin Laden

5 - Feliz Natal pra todos - Marcio A.De Souza

6 - Feliz Natal - Klecius Caldas / Armando Cavalcanti

7 - Feliz feliz Natal - Nevilton

8 - Pra dizer feliz Natal - Alexandre Lucas / Rodney Santos

9 - Feliz Natal meu irmão - Silvio Brito / Chico Da Silva

10 – Feliz Natal - Hudson Leone Ribeiro Amorim / Mc Mr Bim

Dados: plataformas digitais Amazon Music, Apple Music, Deezer e Spotify)