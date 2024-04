'Duna 2' já está disponível no streaming; veja onde assistir

Lançado nos cinemas no último mês de fevereiro, “Duna 2” já chegou ao streaming. O filme está disponível para aluguel, desde o último domingo (14), na Watch Brasil, pelo valor de R$ 49,90. A partir desta terça-feira (16), interessados também poderão alugar ou comprar o longa nas plataformas Prime Video, Claro TV+, YouTube, Apple TV, Vivo Play, Microsoft e Google Play Filmes e TV.

Estrelado por Timothée Chalamet e Zendaya, “Duna 2” é a continuação do primeiro filme, nele, Paul Atreides e Lady Jessica se juntam aos Fremen. Com seus poderes sobrenaturais, Lady Jessica acredita que Paul é Kwisatz Haderach, o Messias profetizado. A produção conta com a direção de Denis Villeneuve.