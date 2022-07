Dono da Betzord se defende e diz que sempre alertou usuários sobre riscos

Lucas Tylty, um dos criadores da Betzord, voltou a falar sobre o inquérito do Ministério Público de São Paulo (MPSP) que apura supostas irregularidades da empresa e a associação de alguns famosos que divulgaram a marca. A advogada Deolane Bezerra e o humorista Tirullipa foram alvos de operação policial contra a empresa.

No Instagram, o empresário declarou que sempre alertou o público sobre os riscos do mercado de investimentos esportivos. Ele ainda esclareceu que a Betzord não é uma casa de apostas.

Lucas Tylty Fundador do Betzord Sempre mantive a mesma linha de comunicação; que o mercado de investimentos esportivos não é fácil. [...] Às pessoas que entram achando que é 100% garantido, que você nunca vai perder, lembre-se sempre, isso aqui é investimento em renda variável, tem seus riscos, sim, então é importante ter controle emocional para saber administrar

O empresário ainda explicou, por meio de vídeos de 2021, que já alertava sobre as oscilações dos investimentos de renda variável como apostas esportivas.

Não somos uma casa de apostas, nós temos um infoproduto voltado para o mercado de investimentos esportivos, que compartilha conhecimento. É um conteúdo de educação, que disponibiliza uma ferramenta para que possam melhorar cada vez mais o desempenho dentro do mercado de investimentos esportivos

O que faz a Betzord?

A empresa de apostas esportivas Betzord, alvo de uma investigação do Ministério Público de São Paulo por suposto crime contra a economia popular, é comandada por Lucas Tylty, Matheus Gomes e Rafael Gomes. Por conta dela, segundo o colunista Leo Dias, a polícia realizou mandados de busca e apreensão na casa de Deolane Bezerra e Tirullipa.

A forma de funcionamento da empresa é específica. A Betzord busca investidores com publicidade na internet, vendendo a modalidade de curso técnico para apostas esportivas. Além disso, ela oferece 7 dias grátis para que as pessoas se sintam seguras em comprar o produto com cartão de crédito, brindando-os com um robô pronto para estimular apostas 24 horas por dia.