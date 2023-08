Deolane Bezerra ganha briga na justiça e o termo 'bafuda' será desassociado do seu nome

Deolane Bezerra conseguiu, judicialmente, desassociar sua imagem do termo de busca "bafuda", no Google. A informação foi publicada com exclusividade pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, nesta terça-feira (29), mas a decisão favorável à advogada teria sido proferida na última quarta (23).

O apelido foi dado a Deolane durante sua participação no reality 'A Fazenda', da Record TV.

Nos autos do processo, acessados pela colunista, o juiz entendeu que o pedido da influenciadora não era de excluir o termo das buscas do Google, mas de retirar a vinculação da pesquisa ao seu nome, uma vez que se trata de ofensa. "Ganhamos mais um", comemorou a ex-Fazenda nos 'Stories' de seu perfil no Instagram, nesta terça.

Pedido de indenização foi negado

O requerimento de dados morais no valor de R$ 50 mil, contudo, foi negado pela Justiça. Isso porque o juiz entendeu que Deolane aceitou participar do programa por vontade própria, ciente da exposição que traria para a sua imagem.

Ainda é possível recorrer da decisão.