Deborah Evelyn desabafa um ano após morte do marido

A atriz Deborah Evelyn fez um post no Instagram, nesta sexta-feira (8), em homenagem ao marido, o alemão Detlev Schneider, que faleceu em 2023 vítima de um câncer.

“Meu amor. Sinto tanto sua falta”, escreveu ela na legenda de um post com um vídeo com vários momentos do marido.

Deborah e Detlev estavam juntos há 10 anos e mantinham a relação à distância: ele morava em Nuremberg, na Alemanha, e ela no Brasil. O casamento aconteceu em 2014, com a presença da filha da atriz, Luiza Carvalho, fruto do primeiro casamento dela, com o diretor de TV Denis Carvalho.

Deborah chegou a falar em entrevista ao Mais Você, em 2019, sobre o casamento à distância: “Gosto muito de casar, ter um companheiro, dividir a vida, chegar em casa e ter com quem falar. Quando começamos a namorar, achei que seria difícil por ter um oceano no meio, uma ponte aérea longa”.

“Mas aí entram várias questões. Idade: não iríamos ter filhos juntos. Cada um já tinha os seus filhos e não precisaríamos criar os filhos juntos. Cada um com a sua vida muito formada, ele é arquiteto lá e eu atriz aqui, ninguém iria abrir mão da sua vida para construir uma outra. Isso caiu muito bem, deu muito certo”, concluiu.