Dani Calabresa se pronuncia após Marcius Melhem virar réu por assédio sexual

A comediante Dani Calabresa comentou a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) que tornou Marcius Melhem réu por assédio sexual contra três das oito mulheres que o acusaram do crime.

"É um reconhecimento da seriedade das acusações apresentadas pelas vítimas. Um segundo reconhecimento, porque a TV Globo já havia demitido-o por conduta inadequada após eu levar o caso ao compliance da emissora no início de 2020", disse.

Dani lamentou que as suas acusações contra o ator não tenham sido consideradas, já que os crimes já prescreveram. "A importunação sexual aconteceu em 2017, e isso só passou a ser oficialmente um crime em 2018. E o assédio infelizmente também já prescreveu", afirmou.

Calabresa alega que Melhem passou os últimos anos 'atacando a reputação de suas vítimas' para ganhar tempo na Justiça. A defesa de Melhem, ex-chefe de humor da Rede Globo, disse que vai recorrer do caso.

Denúncia do MP

Os depoimentos que embasaram a ação do Ministério Público são das atrizes Carol Portes e Georgiana Góes, além de outra funcionária que pediu para não ser identificada, segundo divulgado pelo Metrópoles.

A primeira denúncia contra Melhem, feita por Dani Calabresa, foi divulgada em dezembro de 2020. Oito mulheres, todas ex-subordinadas do ex-diretor, o acusam de assédio sexual e moral, em episódios ocorridos entre 2010 e 2019.

Os fatos teriam acontecido nos mais variados locais, entre eles, os Estúdios Globo, a casa onde trabalhavam os redatores dos programas de humor da emissora e o bar Vizinha 123, em Botafogo.

A defesa de Melhem afirma que a acusação será contestada no momento oportuno. O ex-diretor admitiu que pode ter errado com algumas das mulheres que o denunciaram, mas nega que cometeu os crimes.