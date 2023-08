Criança Esperança 2023: veja horário, atrações e qual o pix para doação

O programa Criança Esperança 2023 será transmitido ao vivo pela TV Globo, às 22h, nesta segunda-feira (7). Grandes nomes da música e das novelas participam do especial. Neste ano, a festa será apresentada por Ivete Sangalo e Marcos Mion.

Atrações do especial

João Gomes, Ludmilla, Zeca Pagodinho, Léo Santana, Fábio Jr., Dilsinho, Preta Gil, Ana Castela, Alcione, Negra Li, entre outros, se apresentam no programa.

Como assistir o Criança Esperança 2023?

Além da TV aberta, o público também pode acompanhar o programa pela Internet. É possível assistir em tempo real pela Globoplay, que retransmite de graça a programação da emissora, no PC e no celular.

Como doar para o Criança Esperança 2023

Pelo telefone

Para doar 7 reais: 0500 2023 007;

Para doar 20 reais: 0500 2023 020;

Para doar 40 reais: 0500 2023 040.



Pelo Pix

A chave Pix do Criança Esperança é esperanca@unesco.org. No canal, é possível fazer doações de qualquer valor durante todo o ano. As doações vão direto para a conta da Unesco.

Pelo site

Também é possível fazer doações de qualquer valor e direto para a conta da Unesco pelo site do Criança Esperança. Basta acessar "criancaesperanca.com.br" e clicar no botão "DOE" (acima de "Ajude nossas crianças'). Depois, será preciso apenas definir o valor e seguir as recomendações da plataforma.

Três décadas de solidariedade

Há 38 anos, o Criança Esperança cria oportunidades de desenvolvimento para crianças e jovens em todo o país.



Até hoje mais de R$ 445 milhões em doações foram investidos no Brasil em mais de seis mil projetos sociais, beneficiando mais de quatro milhões de crianças, adolescentes e jovens em todo país.

Os recursos arrecadados são depositados diretamente na conta da Unesco, que é responsável pela seleção de projetos, por meio de edital público, realizado anualmente, além de monitorar e fazer o acompanhamento técnico e financeiro das instituições apoiada.