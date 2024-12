Como foi a festa de A Fazenda? Veja destaques do reality deste sábado (30)

Os peões de 'A Fazenda 16', da TV Record, aproveitaram a décima primeira festa do reality na noite da última sexta-feira (29). O evento foi inspirado na época medieval.

Trajados de guerreiros, com espadas e armaduras, os peões aproveitaram a noite com clima ameno. A festa não teve brigas ou desentendimentos relevantes. Veja um resumo da noite:

YURI E FLOR COMENTAM FORMAÇÃO DE ROÇA

O fazendeiro da semana, Yuri, sondou Flor sobre suas opções de voto. “Se o Sidney for pra Roça pelo Fazendeiro, em quem que vocês votariam? E se o Albert for, quem vocês votariam pra ir com ele?”, perguntou o fazendeiro.

"Eu poria o Gilsão. Eu preciso por quem não foi ainda, não vou mudar", respondeu à apresentadora. Yuri questionou também sobre as opções de voto de Albert, e Flor afirmou que também seria Gilsão.

"Eu preciso de uma resposta do público, do Sidney e do Gilsão. Claro que só um vai ir, mas preciso pensar na estratégia de quem vai vetar e quem pode votar; tem que pensar", expôs Flor.

Yuri disse à adversária que ele e seu grupo ainda estão desenvolvendo a estratégia. Após a conversa, o fazendeiro compartilhou as informações com os aliados Gui, Luana e Sacha.

GUI E JUNINHO SELAM PAZ

Gui e Juninho aproveitaram o clima ameno da festa para deixar os desentendimentos para trás. Os dois tiveram uma discussão na semana anterior após a Dinâmica de Apontamento.

Legenda: Gui e Juninho selaram paz após indicação para Roça em 'A Fazenda' Foto: Reprodução

O cantor disse que, apesar da surpresa de indicação para a roça, gosta muito do companheiro de confinamento. "Tem que acabar esse negócio de grupo”, disse sobre a possibilidade de união.

Gui afirmou que a relação entre os peões está bem melhor e que o seu grupo deixa as relações mais leves com os rivais.