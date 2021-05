Claudia Leitte pede desculpas por resposta evasiva sobre indignação: 'quero me redimir'

A cantora Claudia Leitte utilizou as redes sociais na noite da última segunda-feira (24) para pedir desculpas por declarações concedidas por ela no programa 'Altas Horas', da Rede Globo, exibido no último sábado (22).

Na ocasião, convidada junto de nomes como padre Júlio Lancelotti, a apresentadora Ana Maria Braga e a atriz Deborah Secco, a artista foi questionada sobre o que a indignava, mas deu resposta evasiva.

"A minha indignação? Eu tenho um coração pacificador", relatou, em parte, a Serginho Groisman, que comanda a atração televisiva. Na Internet, muitos criticaram a postura de Leitte, que optou por não citar os problemas reconhecidos em todo o Brasil atualmente. Veja:

A postagem feita pela carioca nas redes, entretanto, tentou redimir o assunto. "Mais do que um desabafo, era um momento em que eu precisava muito ter consciência do meu papel social. E eu não tive. Não sei por que cargas d´água eu dei uma resposta evasiva", disse em vídeo.

Segundo ela, seria necessário ter utilizado o momento para falar de questões importantes e fazer "discussões saudáveis".

"Eu precisava ter falado que me indigna o fato que as pessoas não usam máscaras. Continuam aglomerando, promovendo aglomerações, incitando aglomerações. Isso mata, tá comprovado", continuou.

Vacinas e pandemia

Além disso, a cantora falou sobre as notícias recentes do país e situação como "revoltante, triste e desesperadora".

"Eu não falei sobre isso. Não falei sobre as mulheres que sofrem violência. Não falei que eu me indigno com o fato de que não tem vacina para todo mundo no meu país", completou.

Por fim, a cantora pediu desculpas e relatou que acredita no potencial próprio para ser um agente de mudanças.

Até então, o vídeo já alcançou mais de 500 mil visualizações e recebeu comentários seguidores, amigos e artistas em apoio à Claudia Leitte.