Cerimônia de cremação de Paulo Gustavo é realizada para amigos e familiares no RJ

O marido de Paulo Gustavo, Thales Bretas, além de amigos do ator, como Preta Gil e Samantha Schmütz, foram os primeiros a compareceram à cerimônia de cremação do artista, que foi realizada por volta das 12h desta quinta (6), no cemitério de Niterói. O momento não teve informações divulgadas previamente.

Em seguida, os familiares do humorista também chegaram, com a mãe de Paulo, Déa Lúcia, e a irmã, Juliana Amaral, aparecendo juntas pela primeira vez depois da morte de Paulo.

Mônica Martelli, atriz e amiga próxima do artista, demonstrou emoção na parte externa do crematório, enquanto chorava ao lado de Juliana.

Assim como ela, Marcus Majella, acompanhado do marido, Ingrid Guimarães e Heloísa Perissé foram ao local usando camisas brancas com a foto de Paulo Gustavo.

Tatá Werneck e o marido, Rafael Vitti, compareceram juntos ao crematório. Durante semanas, enquanto Paulo esteve internado no hospital, a atriz usou as redes sociais para pedir uma corrente de orações ao amigo próximo.

Cerimônia íntima

O corpo de Paulo Gustavo, que faleceu na última terça (4), aos 42 anos, estava no crematório desde as 8h40 desta quinta (6).

Cerca de 20 pessoas foram chamadas ao local, que está com capacidade reduzida por conta da pandemia de Covid-19.

A cerimônia teve uma hora de duração e foi conduzida pelo padre Omar, pároco do Cristo Redentor, segundo informações do portal Uol.

Ainda conforme a publicação, mais de 20 coroas de flores foram enviadas para a despedida do artista. A de Fábio Porchat, também amigo próximo, dizia: "O Brasil te ama para sempre".

Enquanto isso, para evitar a aproximação da imprensa ou de curiosos, um esquema de segurança foi montado e carros da guarda municipal fizeram a ronda nas adjacências do local.

Diagnóstico de Covid-19

Paulo Gustavo foi internado no dia 13 de março, em um hospital particular da Zona Sul no Rio de Janeiro, após ser diagnosticado por exame positivo para o vírus. De início, as respostas aos cuidados médicos foram boas, mas o artista precisou ser intubado.

Antes das informações sobre a piora na saúde, Paulo Gustavo chegou a interagir com o marido, o dermatologista Thales Bretas. O casal tem dois filhos, os pequenos Romeu e Gael.

Desde o anúncio da internação do ator, Bretas utiliza as redes sociais para pedir orações de fãs e seguidores, além de utilizar os perfis que possui como canais de atualização sobre o tratamento do artista.

No domingo (2), a equipe médica relatou uma embolia gasosa disseminada no ator, que causou insuficiência cardíaca e lesões cerebrais.

Nesta terça-feira, em comunicado da família e equipe médica do artista, a confirmação do falecimento se deu após relatórios recorrentes apontando quadro grave durante tratamento da doença. Conforme a nota, a morte ocorreu às 21h12.