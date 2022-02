Casamento de Rodrigo Malafaia e Leandro Bueno será sem a presença da família de modelo

Rodrigo Malafaia e Leandro Bueno estão de casamento marcado. A cerimônia será realizada na próxima sexta-feira (4), às 15h30, em Mairiporã (SP). O modelo é sobrinho de Silas Malafaia com quem não mantém contato. As informações são da revista Quem.

"A cerimônia será bem intimista, no bosque, à tarde, e quem nos casará será o Vítor diCastro, uma das pessoas que mais admiro da comunidade LGBTQIAP+. Será um discurso forte sobre amor, aceitação, diversidade e casamento gay", explicou o modelo em entrevista.

No bate-papo, Rodrigo Malafaia revelou que a festa de casamento terá apresentações de Jade Baraldo e os DJs From House to Disco, Rafa Balera e Renan Martelozzo.

Pastor Malafaia e demais familiares serão ausentes em casamento

O modelo revelou ainda que a família Malafaia também não fará parte do evento. "Nenhum parente meu vai comparecer. E quando convidei meu pai, ele pediu pra eu não fazer isso com ele. Meu irmão recusou ser padrinho também. Mas isso foi há dois anos. Hoje em dia, eu nem convidaria", ressaltou.

Em 2019, quando a cerimônia já estava marcada para acontecer, Rodrigo deu a seguinte declaração a Veja: “Queria abolir o sobrenome Malafaia e colocar o do meu marido no lugar. Mas cheguei à conclusão de que posso fazer a história desse nome mudar. Fico indignado quando vejo que há um discurso de ódio explícito como o do Silas Malafaia em pleno século XXI".

Procurado pela Veja, o pastor Silas Malafaia afirmou desconhecer Rodrigo. “Não sei quem é esse cara, não é meu parente, já vi falando que é meu sobrinho-neto, um parentesco de quinta categoria. É uma vergonha usar o meu nome para promover um casamento gay”.

O casamento de Rodrigo Malafaia e Leandro Bueno ainda terá ação beneficente. Os convidados, devidamente vacinados, terão de doar 5kg de alimentos não perecíveis.