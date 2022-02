Cantores de K-Pop HyunA e Dawn anunciam noivado

Os cantores de K-Pop HyunA e Dawn revelaram, nesta quinta-feira (3), que estão oficialmente noivos. O casal publicou vídeos e fotos no Instagram da aliança escolhida para selar a união e emocionou os fãs, que vibraram com a notícia.

Juntos desde 2016, os dois só assumiram o namoro publicamente em agosto de 2018, dois anos após serem alvo dos boatos. “Casa comigo?", perguntou Dawn na publicação do Instagram. “Claro que sim!", escreveu HyunA na legenda da publicação ao responder o namorado.

Legenda: Aliança veio em uma caixa com formato de pérola Foto: reprodução/Instagram

Na época que começaram a namorar, eles foram contratados pela P Nation, empresa de PSY. O motivo foi o fato de terem sido expulsos da Cube Entertainment por assumirem o relacionamento publicamente.

Casal famoso

HyunA tem 29 anos é uma das solistas mais famosas no K-pop. Fez parte de dois grupos, 4Minute e Wonder Girls, tendo entre os maiores sucessos as músicas “Crazy”, “I’m Not Cool” e “Ping Ping”.

Já Dawn tem 27 anos e participou do grupo Pentagon em 2016 até 2018. Na P Nation, ele deu início à carreira solo.