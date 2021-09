Carlinhos Maia será tema de enredo da escola de samba Império de Casa Verde em 2022

O influenciador digital Carlinhos Maia será homenageado na avenida no Carnaval 2022 de São Paulo como enredo da escola de samba Império de Casa Verde. O samba-enredo é intitulado de "O Poder da Comunicação: O Mensageiro das Emoções".

Novidade foi anunciada por meio de live da agremiação junto ao humorista de Alagoas na noite desta sexta-feira (10).

Legenda: Escola de samba abordará a evolução da comunicação Foto: Reprodução/YouTube

Após o anúncio, Carlinhos se pronunciou afirmando que ainda sente "um misto de emoções". Ele conta que de início achou a ideia "arriscada".

"Eu ficava me perguntando 'meu Deus como assim?'.E aí quando o samba-enredo foi se formando eu entendi que era muito maior. E me fazer mensageiro de um tema tão importante e que busca lá de trás tantas histórias incríveis é muito bom", comentou.

Comunicação

Durante o anúncio do tema para 2022, a Império de Casa Verde abordou a evolução da comunicação durante a história, finalizando com a digital. "A informação que circula sem barreiras. A edição da realidade e do fake. O mundo na palma da mão e a rede como ferramenta ampliadora e propagadora de ideias".

Foi quando foi apresentado a entrada de Carlinhos Maia na produção.

VEJA LIVE:

"Carlinhos Maia como exemplo de influenciador digital conectando o nordeste ao mundo. O encontro do comunicador e do Império. Mensageiros das emoções que dizem ao mundo que eles são do tamanho dos seus sonhos e para nunca deixarmos de acreditar neles", definiu a escola de samba.