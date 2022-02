Carla Prada é anunciada como madrinha de bateria da Vai-Vai

A escola de samba Vai-Vai anunciou em evento, realizado no domingo (20), a nova corte de bateria para o Carnaval de 2022. A agremiação retorna ao grupo especial com a apresentadora Carla Prada como madrinha da ‘Pegada de Macaco’, do Mestre Tadeu. Carla já teve passagens por outras escolas paulistanas como destaque de chão.

"Estou em êxtase. É muita emoção. Carnaval é a minha vida e a Vai-Vai tem uma energia surreal, é algo inexplicável. Desde que recebi o convite eu não durmo, estou sob calmantes", declarou Carla Prada em entrevista ao UOL.

Assista celebração de nomes em São Paulo:

"Ela está presente em todos nossos ensaios deixando muita gente de boca aberta com sua simpatia e samba no pé. Seja bem-vinda!", comunicou a escola de samba no Instagram sobre a nova madrinha. Além de Carla, foram apresentadas Verônica Bolani como Rainha da Bateria e Giuliana Silva como Princesa da Bateria.

A Vai-Vai é a primeira escola a desfilar no segundo dia de desfile de São Paulo. Já a Imperatriz Leopoldinense será primeira escola do primeiro dia da folia carioca.

Carnaval adiado para abril

Os prefeitos de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), anunciaram em conjunto, em 21 de janeiro, que o desfile das escolas de samba das duas cidades, que aconteceria em fevereiro, foi adiado para o feriado prolongado de Tiradentes, em 21 de abril.

A decisão foi divulgada após reunião virtual em que os dois prefeitos discutiram o avanço acelerado da variante ômicron do coronavírus nas cidades. Também participaram do encontro o secretário da Saúde carioca, Daniel Soranz, e o secretário da Saúde paulistano, Edson Aparecido, além dos presidentes das Ligas de Escolas de Samba de ambos os municípios.