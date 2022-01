Carnaval 2022: saiba quais capitais brasileiras terão feriado, ponto facultativo ou dia útil

A vontade de ocupar ruas, praças e avenidas com o samba no pé e a alegria no rosto é afetada pelo segundo ano consecutivo no Brasil. Em meio ao aumento de casos positivos para a Covid-19, com a chegada da variante Ômicron, o Carnaval 2022 também é impactado.

Por todo o País, blocos, festas e desfiles estão sendo suspensos para evitar a propagação do novo coronavírus. Considerando esse cenário, o g1 elencou as capitais brasileiras que declararam feriados locais, pontos facultativos ou dia útil.

Apesar da maioria das capitais ainda analisar o que será definido, cidades como o Rio de Janeiro e Brasília já apontaram que os dias em que haveria festa será ponto facultativo. Nas cidades que suspenderem o dia de folga junto com as festas, as empresas devem manter os dias de trabalho normais.

Neste ano, a terça-feira de carnaval cairá no dia 1º de março e muitas cidades definem ponto facultativo na segunda-feira anterior (28 de fevereiro) e na quarta-feira de cinzas (2 de março).

CONFIRA OS DIAS DE CARNAVAL NAS CAPITAIS

Região Norte

Belém (PA): prefeitura ainda não definiu feriado ou ponto facultativo

Boa Vista (RR): ponto facultativo de segunda (28) a quarta (2) até as 14 horas

Macapá (AP): novo decreto do governo estadual está previsto para essa segunda (31)

Manaus (AM): feriado na terça (1º) e ponto facultativo na segunda (28) e na quarta (2)

feriado na terça (1º) e ponto facultativo na segunda (28) e na quarta (2) Palmas (TO): prefeitura ainda não definiu feriado ou ponto facultativo

Porto Velho (RO): ponto facultativo de segunda (28) a quarta (2)

Rio Branco (AC): ponto facultativo de segunda (28) a quarta (2)

Região Nordeste

Aracaju (SE): prefeitura ainda não definiu feriado ou ponto facultativo

Fortaleza (CE): prefeitura ainda não definiu feriado ou ponto facultativo

João Pessoa (PB): prefeitura ainda não definiu feriado ou ponto facultativo

Maceió (AL): ponto facultativo de segunda (28) a quarta (2)

Natal (RN): ponto facultativo de segunda (28) a quarta (2)

Recife (PE): prefeitura ainda não definiu feriado ou ponto facultativo

Salvador (BA): será dia útil

São Luís (MA): prefeitura ainda não definiu feriado ou ponto facultativo

Teresina (PI): prefeitura ainda não definiu feriado ou ponto facultativo

Região Centro-Oeste

Brasília (DF): ponto facultativo de segunda (28) até 14h de quarta (2)

Campo Grande (MS): prefeitura ainda não definiu feriado ou ponto facultativo

Cuiabá (MT): ponto facultativo de segunda (28) a terça (1º)

Goiânia (GO): prefeitura ainda não definiu feriado ou ponto facultativo

Região Sudeste

Belo Horizonte (MG): prefeitura informou que não haverá ponto facultativo

Rio de Janeiro (RJ): feriado na terça (1º) e ponto facultativo na segunda (28) e na quarta (2)

São Paulo (SP): ponto facultativo de segunda (28) a quarta (2) ao meio-dia

Vitória (ES): prefeitura ainda não definiu feriado ou ponto facultativo

Região Sul

Curitiba (PR): prefeitura ainda não definiu feriado ou ponto facultativo

Florianópolis (SC): prefeitura ainda não definiu feriado ou ponto facultativo

Porto Alegre (RS): prefeitura ainda não definiu feriado ou ponto facultativo