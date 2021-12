É 'impossível' ter Carnaval na Bahia no modelo tradicional em 2022, diz Rui Costa

O governador Rui Costa (PT) informou ter “ficado impossível” realizar a festa de Carnaval no modelo tradicional em 2022, na Bahia, segundo o jornal O Globo. A declaração foi dada, nesta quinta-feira (23), durante inauguração no Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador.

“Sabe aquele filme Missão Impossível? Nós estamos na Missão Impossível 3. Então, não será possível fazer esse Carnaval. Não tem a mínima condição”, disse.

Costa lembrou que, além da pandemia de Covid-19, há um surto de gripe. A Bahia registrou duas mortes causadas pela Influenza A H3N2.

“Alguém falar de Carnaval a essa altura do campeonato está querendo ser irresponsável com a vida do outro, e eu não estou nesse grupo. Portanto, nós não teremos Carnaval nesse modelo que nós conhecemos como Carnaval. Não há a mínima condição”, enfatizou.

