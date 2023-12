Cantora Cynthia Luz anuncia fim da carreira musical: 'não quero mais'

A cantora Cynthia Luz anunciou nesta quinta-feira (30) o fim da carreira musical através do seu perfil no Instagram. A artista ficou conhecida pelos trabalhos no hip-hop, incluindo suas participações no projeto Poesia Acústica.

"Venho por meio dessa carta aberta, agradecer a todos, a tudo. Eu não suporto mais a caminhada, prefiro me retirar dessa realidade tão gigante e ao mesmo tempo obscura que é a vida na estrada", declarou.

Cynthia ainda afirmou que não dará continuidade aos projetos que estavam em andamento. "Eu encerro minha carreira aqui e todos os trabalhos que estavam em andamento! Não quero mais, simples assim!", pontuou.

A cantora declarou que a partir de agora tratará a música como um passatempo. "Pra mim a música agora é hobby e essas redes sociais são passado", afirmou.

Confira o pronunciamento: