Brincadeiras de São João: veja dicas de como montá-las e as regras

Entre as comidas típicas e as decorações juninas, as brincadeiras características do São João são certeiras todos os anos. Assim como a apresentação das quadrilhas, que demandam todo um ensaio, a preparação para as brincadeiras também é significativa entre os apaixonados por essa festa.

Exatamente por isso, a expectativa para "brincar o São João" é tão recorrente. Teve alguma memória de infância desbloqueada sobre esse assunto? Reunimos uma lista especial com algumas brincadeiras para montar na sua festa junina.

Confira:

1 - Pescaria

Legenda: Nas festas juninas pelo Brasil, brincadeiras como pescaria e canaleta sempre se fazem presentes Foto: Shutterstock

A pescaria é uma das brincadeiras mais simples e uma das mais divertidas dessa época. Os materiais para montar o espaço onde será realizada podem ser mais simples ou mais elaborados, mas também requerem uma atenção na hora de manusear objetos como tesoura, por exemplo.

Materiais necessários:

Retalhos de EVA

Cola EVA

Pedaços de madeira cilíndricos (devem ter pelo menos 40 cm de comprimento), como pedaços de bambu

Ímãs em formato de disco

Clips de metal tamanho 3/0

Palito de churrasco

Jornais velhos

Barbante

1 caixa de supermercado tamanho médio

Tesoura

Modo de fazer

Para confeccionar a brincadeira, é possível começar por diversas partes. Por aqui, escolhemos a caixa como a primeira delas. Sendo assim, encha-a completamente de jornais picados velhos, conteúdo que também pode ser trocado por areia, por exemplo, caso seja mais fácil.

Com a caixa cheia, é possível fazer a vara, que será utilizada na hora da pescaria. O processo é bem simples: os pedaços de madeira podem ser colados e o barbante deve ser amarrado na ponta, já que será utilizado na hora da pescaria.

Os peixes, que formam o pedaço mais detalhado da brincadeira, podem ficar para o final. Dessa forma, desenhe os formatos nos retalhos de EVA, cuidando para que eles estejam no mesmo tamanho, e numere cada um deles. Uma dica é que cada cor pode significar uma pontuação diferente, deixando a brincadeira ainda mais dinâmica.

2 - Argolas

Materiais necessários:

Garrafas pet de 2L

Areia

Argolas de plástico

Fita adesiva

Modo de fazer

Tanto montar a brincadeira de argolas como explicar as regras é algo bem simples. De início, encha as garrafas de areia e tampe-as de forma que o conteúdo não saia completamente.

Logo depois, escolha um espaço onde elas poderão ser colocadas, com certa distância umas das outras, e ponha a fita adesiva no ponto de lançamento das argolas.

No fim, na hora de brincar, ganha quem acertar mais argolas em uma garrafa.

3 - Corrida do saco

Material

Vários sacos grandes (pode ser de plástico, tecido, etc)

Fita adesiva

Modo de fazer

Entre as brincadeiras de São João, talvez essa seja a mais fácil. Sem tanto mistério, basta que cada participante escolha um saco para si, entre nele e participe da corrida. Ganha aquele que cruzar primeiro a linha de chegada.

4 - Cabo de Guerra

Legenda: Cabo de guerra é uma das brincadeiras mais fáceis Foto: Shutterstock

Material

Corda longa

Fita adesiva

Modo de fazer

Essa também é simples, já que basta arrumar uma longa corda para comportar todos os participantes. Quando isso estiver feito, divida os participantes em dois grupos, um em cada extremidade da corda e faça com que eles puxem de cada lado.

Vence a equipe que fizer a oponente cruzar a linha colocada ao meio primeiro.