Brenda Paixão e Karoline Menezes discutem no Power Couple Brasil 6: "tu gravou sua própria cova"

A noite foi animada no Power Couple Brasil 6, na edição desta segunda-feira (9). Brenda Paixão e Matheus Sampaio brigaram com Karoline Menezes e Mussunzinho. As duas mulheres quase se agrediram durante o jogo.

A Mansão Power estava reunida para participar de uma atividade que obrigava os casais a elegerem alguém que os havia recepcionado bem no reality ou os decepcionado. Mussunzinho e Karol selecionaram Brenda e Matheus como os dois que os decepcionaram e, enquanto se defendia, a ex-brincando com Fogo acabou discutindo com Karol.

Assista trecho da confusão:

Em dado momento, Mussunzinho, que chegou a disputar a prova em que outro participante vomitou ao vivo, afirma que Brenda estaria se contradizendo, o que a irritou. "Eu não estou me contradizendo. Tá gravado. Eu falei. A questão da Karol, eu acho que tu gravou sua própria cova", afirmou a ruiva.

Neste momento, Karol se aproximou do casal adversário e abriu os braços, debochando do comentário de Brenda. A ex-brincando com fogo se chocou com a reação de deboche de Karol e a questionou: "O que é isso?", quis saber, repetindo a pergunta diversas vezes.

Ameaça de agressão

Enquanto Brenda e Karol se aproximavam, aos gritos, ameaçando se agredir, os homens tentaram segurar as duas. Matheus Sampaio logo puxou a namorada para longe da adversária, enquanto Mussunzinho, em vez de encostar na mulher, ficou apenas por perto.

Momentos depois, durante um desabafo com outras participantes do reality, incluindo Eliza (mulher de Hadson), que também discutiu com Brenda anteriormente, Karol declarou que não deixou que ninguém a tocasse porque Mussunzinho sabia, assim como ela, que não haveria agressão.