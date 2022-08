Bolsa inspirada em saco de lixo é vendida por mais de R$ 9 mil pela Balenciaga

A marca de luxo Balenciaga voltou a ser assunto nas redes sociais por mais uma peça controversa. Dessa vez, depois do tênis destruído, o produto é uma bolsa inspirada em sacos de lixo. O modelo 'trash pouch' será comercializado por US$ 1.790, cerca de R$ 9,2 mil.

Segundo a Hisghsnobiety, o item estará disponível nas cores preto, azul e branco, e já está liberado aos compradores nas lojas pelo mundo.

A bolsa em questão foi apresentada pela marca no desfile da coleção de inverno de 2022, ainda em março deste ano. A própria grife admite que o "trash pouch" é "inspirado em um saco de lixo".

Escândalo de moda

Nas redes sociais, o diretor criativo da marca, Demna Gvasalia, falou sobre a provocação com o lançamento da bolsa. "Não podia perder a oportunidade de fazer o saco de lixo mais caro do mundo porque quem não gosta de um escândalo de moda?", escreveu.

Apesar do lançamento atual, essa já é a segunda vez que uma marca cria uma bolsa semelhante a sacos de lixo. Em 2017, por exemplo, a marca BIIS anunciou modelos com esse formato por US$ 258 e US$ 423.