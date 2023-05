Baile beneficente de Gisele Bündchen acontece em Miami com show de Ivete Sangalo

Acontece no próximo dia 20 de maio o “Gala do Fundo Luz Alliance”, evento beneficente realizado pela modelo Gisele Bündchen, em parceria com a Brazil Foundation. O evento será realizado em Miami, no Fairchild Tropical Botanic Garden.

A noite será comandada pela bailarina Ingrid Silva, e contará com show de Ivete Sangalo, que também apoia a iniciativa.

Entre os itens que serão leiloadas estão uma obra do artista Vik Muniz; uma fotografia de Sebastião Salgado e uma experiência no carnaval de Salvador, com cinco noites em um grande hotel e passagem pelo camarote de Ivete.

O fundo foi criado em 2020, e desde o seu início já foram investidos R$ 8 milhões em ajuda humanitária e iniciativas ambientais. Em 2022, foram destinados mais de R$ 1 milhão para recuperação dos biomas.

“Pretendo continuar apoiando projetos nos diferentes biomas brasileiros, pois acredito que tudo está conectado e, se queremos ter resultados, temos que pensar na regeneração de forma ampla da floresta aos oceanos, do solo aos corais, dos minúsculos seres vivos até os grandes animais. Cada forma de vida tem seu papel no equilíbrio dos nossos ecossistemas”, disse Gisele sobre o projeto.