Atriz Valéria Barcellos é barrada em banheiro feminino de festa e chamada de menino por segurança

A atriz Valéria Barcellos, no ar em "Terra e Paixão", denunciou por meio de suas redes sociais que foi impedida de usar o banheiro feminino do Hotel Fairmont, no Rio, onde participava de uma festa à fantasia de Halloween de Narcisa Tamborindeguy. "Tive que tirar a peruca", disse a atriz, que estava fantasiada como Freddie Mercury.

"Fui fantasiada de Freddie Mercury em 'I want to break free'. Passei um constrangimento gigante ao tentar ir ao banheiro feminino. A segurança me parou e disse: 'o banheiro masculino é do outro lado'", contou Valéria aos seguidores ainda dentro do banheiro.

Ela contou ainda que, desesperada e constrangida, colocou o seio para fora e perguntou: 'Devo mesmo ir ao banheiro masculino?". "Guarde isso, menino", teria respondido a segurança do banheiro.

Veja também

"Chorei no banheiro, desfiz a fantasia, e minha noite acabou ali! A fragilidade da minha identidade de gênero é tamanha para a cisgeneridade ao ponto de que qualquer 'desvio' de símbolo de gênero, eu sou anulada. Estou abalada, triste e ofendida. Como uma equipe como a do Fairmont permite isso?", escreveu a artista.

A anfitriã Narcisa Tamborindeguy prestou solidariedade e auxílio à convidada após a situação. "O hotel lamenta o ocorrido e informa que já está tomando as providências necessárias para que este tipo de situação não se repita. Além disso, repudia qualquer manifestação de discriminação e preconceito", disse a instituição ao site Extra.