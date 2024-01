Atriz Mia Goth é acusada de agredir figurante com chute na cabeça

Conhecida por estrelar diversos filmes de terror, a atriz Mia Goth está sendo processada por um figurante, que alega ter sido agredido pela artista durante as gravações do longa “MaXXXine”. James Hunter afirma ter sofrido uma concussão após a atriz chutar sua cabeça.

De acordo com informações divulgadas pela revista Variety, nessa sexta-feira (12), o figurante revelou, na ação, ter sido contratado para três dias de filmagem, em abril do ano passado. Interpretando um “paroquiano morto”, ele teve que permanecer deitado no chão por várias horas, enquanto a equipe gravava uma cena.

No roteiro, estava previsto que a atriz deveria passar correndo por ele, às vezes passando por cima, identificá-lo e continuar o trajeto. No entanto, segundo o depoimento do homem, Goth quase pisou nele na quarta tomada. Preocupado com a própria segurança, Hunter reclamou com um dos assistentes de direção, e o alerta foi repassado para a artista.

Ainda conforme os documentos processuais, Mia teria chutado a cabeça do figurante intencionalmente na tomada seguinte. Com o fim da gravação, ele foi ao banheiro, onde teria sido confrontado pela atriz, que “zombou” e o desafiou a fazer algo a respeito.

Ele afirma ter sentido uma forte dor de cabeça e chegado a ficar tonto enquanto voltava para casa. No dia seguinte, a agência de elenco o dispensou, relatando que a produção do longa não queria que ele retornasse.

Além de acusar Goth de agressão, o processo ainda contém uma reclamação de rescisão injusta contra a produtora A24, Goth e Ti West, diretor do filme.