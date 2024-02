Atriz e modelo morre após ser atropelada ao arrumar roda de carro em rodovia de Goiás

Uma atriz e modelo de 22 anos morreu atropelada no acostamento da GO-217, quando retornava de Caldas Novas para Goiânia, em Goiás. Segundo o G1, Kamylla Cristina Rosa de Oliveira, que já participou da série 'Rensga Hits', do Globoplay, tinha parado às margens da rodovia para consertar a roda do veículo quando outro carro a atingiu.

O acidente aconteceu na noite de terça-feira (13), em Piracanjuba. No dia, a atriz viajava com duas amigas. A que dirigia o veículo foi quem notou que uma das rodas da frente poderia estar com defeito e combinou com o grupo que elas parariam para checar. Kamylla se voluntariou para fazer o conserto. No entanto, durante o trabalho, ela foi atropelada por outro veículo e, com o impacto, ficou gravemente ferida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas, quando chegou ao local, ela já estava morta.

Veja também

Veículo fugiu sem prestar socorro

De acordo com as amigas de Kamylla, o veículo que atropelou a atriz fugiu sem prestar socorro. Elas não conseguiram memorizar detalhes do carro, apenas informaram à Polícia que ele trafegava no mesmo sentido em que elas estavam.

O corpo da modelo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Morrinhos, e a Polícia Civil investiga o acidente. O caso deve ser tratado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Quem era Kamylla?

Kamylla trabalhava como modelo e atriz, mas também era publicitária e atuava como social media. Uma de suas amigas, Laura Freitas, revelou nas redes sociais que elas pretendiam abrir uma agência juntas. "A gente acabou de organizar nossos processos da nossa tão sonhada agência. Amiga, será que falei o suficiente que te amava? Meu Deus, que dor que estou sentindo", escreveu ela.

Conforme uma publicação no perfil da atriz no Instagram, que usava o nome artístico de Mila Maria, o velório e o sepultamento foram nessa quarta-feira (14).