Ator Sérgio Mamberti é intubado em São Paulo

Internado em São Paulo com disfunção renal e pneumonia, o ator Sérgio Mamberti, de 82 anos, está intubado desde o último sábado (28). As informações são do Uol.

Segundo o filho do artista, o diretor da TV Globo Fabrício Mamberti, o quadro de saúde é "bem delicado".

Somente este ano, o ator já foi internado três vezes, segundo disse Fabrício em entrevista para a coluna de Patrícia Kogut no Jornal O Globo.

"Na penúltima (em julho), teve uma pneumonia, resolveu e voltou para casa. Mas foram muitos remédios, e isso acabou afetando um pouco os rins dele. Ele passou três semanas em casa e começou a ter disfunção renal, o que alterou a pressão. Novamente, teve que voltar para a UTI. E, como fica numa posição sem muito movimento, novamente o pulmão começou a ter água e, com isso, se formou uma nova pneumonia", disse Fabrício.

Musculatura afetada

Ainda segundo o diretor, a musculatura do ator começou a ser afetada por ele estar muito tempo deitado, mas disse que a pneumonia já foi tratada:

"Ele está muito magrinho, teve resistência para extubar. Então, a luta neste momento é para a extubação e o fortalecimento muscular dele. O estado é bem delicado, mas a gente está com esperança. Mamberti é forte. Meu pai é lutador. A gente está acompanhando de perto, torcendo para ele sair dessa", finalizou Fabrício.