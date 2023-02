Que horas começa a apuração do Carnaval 2023 no Rio de Janeiro? Veja detalhes

A apuração do Carnaval 2023 no Rio de Janeiro será realizada na Quarta-Feira de Cinzas, dia 22 de janeiro. O resultado é divulgado dois dias após o fim dos desfiles das escolas de samba que ocorreram no domingo e na segunda no Sambódromo da Capital carioca.

São nove quesitos julgados na apuração, com notas que variam de nove a dez, com uma casa decimal. As pontuações são previstas no Manual do Julgador elaborado pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro.

Quesitos

As escolas serão julgadas nos quesitos harmonia, samba-enredo, bateria, alegoria, comissão de frente, enredo, fantasia, mestre-sala e porta-bandeira, além de evolução, com notas que variam de nove até dez, com uma casa decimal. Caso algumas exigências não sejam cumpridas, haverá também punições com descontos na nota.

Em caso de empate, as escolas decidem qual será o critério utilizado.

QUANDO E ONDE VAI PASSAR A APURAÇÃO?

A apuração dos desfiles das escolas de samba do Carnaval 2023 ocorre nesta quarta-feira (22). A TV Globo transmite a apuração.