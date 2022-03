Após transformação radical, Denise Rocha conta quais procedimentos estéticos realizou

A influenciadora e advogada Denise Rocha vem chamando atenção nas últimas semanas ao mostrar uma transformação radical em suas redes sociais. A vice-campeã de "A Fazenda 6" surpreendeu sobretudo pelo rosto, considerado "irreconhecível" pelos internautas.

À coluna do jornalista Leo Dias, do jornal Metrópoles, Rocha listou os procedimentos realizados nos últimos anos até sua aparência atual. A ex-peoa aumentou o tamanho das próteses de silicone nos seios e redesenhou os lábios.

Segundo ela, a ideia com as intervenções foi deixar as expressões do rosto mais suaves. Para isso, ela retirou o ácido hialurônico aplicado na face. Após isso, refez a harmonização facial para ficar mais "delicado e feminino".

A médica dermatologista Luciana Kerber explica que as transformações notadas no rosto da influenciadora podem ter incluído outras intervenções.

Preenchimento de áreas do rosto

"É possível perceber o uso de toxina botulínica para arquear as sobrancelhas, assim como o uso preenchedores. O ácido hialurônico pode ser usado para preenchimento de algumas áreas do rosto, como mento, lábios, nariz, olheiras, mandíbulas e malar (maçã do rosto). O ácido hialurônico tem a capacidade de melhorar o contorno, dar volume e melhorar a sustentação facial", disse a médica ao Metrópoles.

Denise disse que também realizou peeling de fenol para rejuvenescer o rosto. “O peeling de fenol é um procedimento realizado a partir de um ácido que causa a renovação celular da pele de uma forma mais profunda, aumentando a quantidade de colágeno além da renovação celular”, disse a dermatologista Luciana Kerber.