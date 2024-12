Após brigas, Wanessa Camargo é escolhida por Graciele e Zezé para ser madrinha da filha

O casal Graciele Lacerda e Zezé di Camargo escolheu a cantora Wanessa Camargo para ser madrinha de Clara, primeira filha de dois.

Graciele compartilhou nas redes sociais um vídeo do momento que eles fazem o convite, e Wanessa aparece emocionada nas imagens. “Que honra”, diz ela. A ex-BBB ainda relata que, se tivesse tido uma filha menina, a teria chamado de Clara. “Você queria tanto uma menina que eu estou te entregando uma menina", explica Graciele.

Veja também Zoeira Zezé di Camargo e Graciele Lacerda mostram rosto da filha récem-nascida É Hit Nasce Clara, filha de Graciele Lacerda e Zezé di Camargo Zoeira Grávida, Graciele Lacerda posa nua e recebe elogios dos seguidores: 'Deusa' É Hit Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda fazem chá revelação e casamento 'surpresa'

“A irmã mais velha vai ser madrinha. A gente te escolheu porque você foi uma pessoa da família que recebeu muito bem a notícia”, comenta ainda Zezé sobre a escolha.

Emanoel, irmão de Zezé, foi convidado para ser padrinho. Já João Vecker, coreógrafo e cabeleireiro, foi o escolhido para ser padrinho de consagração da bebê.

Briga

A escolha de Wanessa para ser madrinha da irmã marca um momento de paz entre ela e Graciele. A cantora já chegou a agredir a madrasta, no início do relacionamento com Zezé, quando ela ainda era amante do cantor.

Este ano, no Natal, Wanessa foi a única filha que passou o feriado com Graciele e Zezé, já que eles também são os únicos familiares que apoiam o namoro da artista com Dado Dolabella.

Vídeo: https://www.instagram.com/gracielelacerdaoficial/?utm_source=ig_embed&ig_rid=4d32d02e-24ed-4c21-87eb-d52f50192620