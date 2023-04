Anitta se manifesta após receber críticas por valor doado a ONG

Anitta usou o Twitter nesta terça-feira (4) para se manifestar sobre as críticas que recebeu após doar um valor para uma ONG em Angola, na África. O valor repassado à entidade foi de 5 mil dólares, algo em torno de R$ 25 mil.

Anitta se mostrou magoada no desabafo, e disse que não gosta de falar sobre doações porque as pessoas são “maldosas”.

“Como as pessoas são nojentas, desocupadas e maldosas. O valor que doei para o projeto em Angola foi o valor que me pediram. Eu não gosto de falar sobre isso justamente por conta da maldade das pessoas. A zuzu é um projeto que eu apoio já há um bom tempo e valor que eu envio para a Bruna da zuzu é sempre o valor que ela me pede no momento”, começou Anitta.

“Ela me apresenta o projeto do momento, me diz quanto é e eu passo. Quando perguntei, ela me mostrou o projeto do hospital, disse custar 5 mil dólares (25 mil reais) e transferi o valor que ela pediu. Ela me pediu pra divulgar porque disse que ajudaria a ONG e por isso eu deixei. Não foi para tirar vantagem de absolutamente nada. Os desocupados ao invés de ficarem defecando pela boca deveriam procurar sua maneira de ajudar ao próximo. Beijos”, finalizou.

Nos comentários, a artista recebeu apoio dos fãs. “Nem precisava se explicar. A gente sabe do teu coração”, escreveu uma. “Cirúrgica. Sabemos do seu coração”, acrescentou outra.

Recentemente, após duas festas no Brasil, Anitta viajou com amigos, entre eles Lexa, para Amsterdã, para comemorar pela terceira vez o aniversário de 30 anos.