Anastasia Grishman, musa do OnlyFans, é encontrada morta a facadas no seu apartamento

Anastasia Grishman, influenciadora digital russa considerada musa da plataforma adulta OnlyFans, foi encontrada morta no apartamento onde vivia em São Petersburgo nesta quinta-feira (11).

Conforme informações do site Euro Weekly News, a influencer de 26 anos estava com seis marcas de facadas na região do pescoço. O namorado dela, Dmitri Chernyshov, teria confessado o crime e foi preso. Ele tinha condenações anteriores por roubo e evasão militar.

Ainda segundo a publicação, Anastasia estava desaparecida há mais de uma semana. Pessoas próximas à influenciadora acionaram a polícia, que arrombou a porta do apartamento e descobriram o corpo da jovem.