Anahí é diagnosticada com infecção renal grave; entenda os sintomas

Na madrugada deste sábado (18), a cantora Anahí revelou através do seu perfil no Instagram que foi diagnosticada com infecção renal grave. A artista precisou sair mais cedo do show da "Soy Rebelde Tour" na última sexta-feira (17), em São Paulo, após sentir dor no corpo e febre.

Na publicação feita através dos stories, Anahí afirmou que há dias tem sentido "dores insurportáveis". Ao sair do show, a cantora foi para o hospital, onde passou por exames de sangue e ultrassom, e recebeu o diagnóstico.

"Passei vários dias com dores insuportáveis nas costelas, costas e cabeça. Febre muito alta e calafrios", escreveu.

A última apresentação do RBD no Brasil está marcada para este sábado (18), mas Anahí não informou se irá participar do show. "Estou nas mãos dos médicos e neste momento pensando no mais importante que é a saúde", declarou.

A cantora ainda agradeceu o apoio dos fãs e lamentou ter saído mais cedo do show. "Obrigado pelo carinho, Brasil, e peço desculpas por ter que sair faltando 4 músicas para finalizar o show", escreveu.

Legenda: Anahí fala sobre diagnóstico de infecção renal grave Foto: Reprodução/Instagram

Sintomas da infecção renal

A infecção renal, também chamada de pielonefrite, é uma inflamação do rim devido a uma infecção bacteriana, segundo o site do Governo Federal.

A inflamação do rim é causada por uma infecção do trato urinário (ITU), que geralmente começa na uretra ou na bexiga e passa para os rins.

