Aline Riscado muda nome artístico e adota Campos

A atriz carioca Aline Riscado anunciou, nesta terça-feira (12), que não usa mais Riscado no nome artístico. Agora, ela utiliza Aline Campos — como foi batizada. No Instagram, ele publicou uma série de fotos mostrando que também fez mudança no visual.

"Meu nome de batismo volta a ser minha força, a forma que quero ser chamada daqui pra frente! Hoje também vivencio o crescimento dos meus cabelos livres, sem química pra alisar e com a certeza de que essa é a beleza mais linda que eu poderia ter, a minha verdade!", escreveu Aline na rede social.

Aline Campos Atriz O corte veio pra selar toda essa coragem de assumir quem eu realmente sou, com a certeza de que, não importa o que os olhos enxergam, sem o sentir, tudo é ilusão! Gratidão

Veja mudança no visual:

A atriz completou 34 anos, nesta terça-feira (12). A mudança no nome e no visual foi uma forma de celebrar a passagem de idade.