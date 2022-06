Aline Campos e Jesus Luz estão namorando; modelo nega ter "tomado" ele da DJ Carol Ramiro

A modelo Aline Campos, 34, e o DJ Jesus Luz, 35, estão namorando. Os dois confirmaram as especulações em suas redes sociais após a modelo ter seu nome envolvido em polêmica com a DJ Carol Ramiro, ex-esposa de Luz.

De acordo com a revista Caras, circulavam boatos de que Campos havia sido o pivô da separação entre Luz e Ramiro e que as duas mulheres eram amigas.

"Eu sempre fui amiga do Jesus, tenho uma conexão com ele de muitos anos. A Carol sabe disso. E sempre foi de muito respeito, sempre olhei ele como amigo mesmo. E a Carol, por ser esposa dele, eu acabava convivendo em algumas situações. Nunca fui amiga da Carol", explicou Aline nos 'Stories' do Instagram.

Segundo ela, o relacionamento amoroso entre os dois só teve início após a separação do ex-casal. "Sei que tudo na vida volta, então, estou com a minha consciência tranquila, porque, juro para vocês, eu nunca me relacionei com o Jesus enquanto ele estava casado. Foi uma coisa que aconteceu, foi inevitável", garantiu a modelo.

Luz também defende relacionamento

Também nos 'Stories', Jesus Luz afirmou que Aline "nunca faltou com o respeito" com Carol.

"Ela sempre foi minha amiga. Sempre chamei para estar com a gente, mas nunca foi amiga da Carol. Sempre houve respeito. E ela nunca flertou comigo, nunca passou de qualquer tipo de limite, de qualquer situação que pudesse afetar o meu casamento com a Carol", assegurou o DJ.

Luz e Ramiro estavam casados há sete anos. O DJ também já se relacionou com a cantora Madonna.

Carol põe "ponto final"

Carol Ramiro também recorreu aos 'Stories' para colocar um "ponto final" no imbróglio.

"Eu e Jesus terminamos o nosso casamento de sete anos. Não foi por uma traição, não foi por uma situação específica, não foi por uma briga ou um acontecimento. Terminamos porque sentamos e conversamos e não estávamos mais felizes", concluiu a DJ, que acredita que "o amor se transforma" e espera ter "uma grande amizade" com o ex.