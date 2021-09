Advogada de Dayane Mello entra com pedido na Justiça para falar com modelo na 'Fazenda 13'

A advogada da modelo Dayane Mello, uma das participantes do reality show 'A Fazenda 13', afirma que entrou na Justiça com pedido para encontrar a cliente. A peoa teria sido estuprada pelo funkeiro Nego do Borel durante o confinamento do programa, acusação que levou à expulsão dele da competição.

Izabella Borges, advogada da defesa de Dayane no caso, contou em entrevista ao site Na Telinha que o pedido foi protocolado para que os advogados possam encontrá-la na sede do programa.

O objetivo seria conceder o apoio necessário à participante enquanto ela ainda estiver dentro do reality. No entanto, segundo posicionamento da produção do 'A Fazenda', ela também seria expulsa caso encontrasse alguém de fora do jogo.

"Queremos que ela seja ouvida por psicóloga especializada, médico e conte com apoio jurídico. A emissora deixou claro que se ela tivesse acesso a alguém de fora do programa, ela seria eliminada. E como a vontade dela é permanecer, a gente vai buscar essa autorização judicial para que a gente consiga respeitar o direito dela de escolha", relatou a advogada.

Depoimento no programa

Após o ocorrido, a edição do programa no sábado (25) mostrou o relato de Dayane Mello, que contou não lembrar da noite passada ao lado de Borel no confinamento.

Em imagens e áudios gravados pelas câmeras da emissora, é possível ouvir a modelo pedindo para que o cantor parasse com as investidas e, logo após isso, o som de gemidos.

"A gente não sabe exatamente que assistência ela recebeu. É tudo muito abstrato, inclusive parece que um homem teria conversado com ela em rede nacional tentando apurar o que aconteceu. Ela deveria ter conversado com mulheres, as advogadas dela", complementou Izabella.

Após as acusações e o depoimento de Dayane, Nego do Borel foi expulso do programa. Agora, o cantor virou alvo de investigação da Polícia Civil de São Paulo por suspeita de estupro contra a modelo.