Universidade de Fortaleza é a melhor instituição de ensino superior particular do Brasil

A Universidade de Fortaleza (Unifor), da Fundação Edson Queiroz, é considerada a melhor instituição de ensino superior particular do Brasil, de acordo com levantamento realizado pela revista britânica Times Higher Education (THE). O ranking foi divulgado nesta quarta-feira (1º).

Ao todo, foram avaliadas 1.600 universidades de 99 países, sendo 59 brasileiras. Dentre elas, Oxford, Instituto de Tecnologia da Califórnia e Harvard.

Para o The World University Rankings, foram examinados 13 indicadores, agrupados em cinco categorias:

Ensino;

Inovação;

Internacionalização.

Pesquisa (volume, investimento e reputação);

Citações (influência da pesquisa).

Dentre as instituições brasileiras presentes no ranking, somente a Unifor subiu de posição, após ser bem avaliada em todos os critérios da pesquisa. Foram eles:

Qualidade de ensino (ambiente de aprendizagem, reputação, desempenho estudantil, número de professores com doutorado, docentes premiados e renda institucional)

Volume de publicações de pesquisa

Citações em artigos científicos

Projeção internacional (número de alunos e de professores estrangeiros)

Troca de conhecimento com outras instituições.

A professora Fátima Veras, reitora da instituição, acredita que o desempenho da instituição no Ranking THE 2022 é resultado de ações de fortalecimento da qualidade de ensino, investimentos crescentes em pesquisas científicas e da internacionalização da Unifor.

“Mesmo em contexto de uma das mais graves pandemias, soubemos enfrentar as adversidades e oferecer aos nossos alunos, ao Ceará e ao Brasil não só um ensino superior de qualidade, mas, também, serviços tecnológicos de altíssimo nível”, observa.

Pesquisas de Covid-19 influenciam ranking

Universidades que desenvolveram pesquisas sobre a Covid-19 tiveram melhor desempenho no ranking. A Oxford, primeira colocada pela sexta vez consecutiva, é responsável pelo desenvolvimento da vacina AstraZeneca, uma das principais usadas no combate da doença provocada pelo novo coronavírus.

Outras 19 instituições também se destacaram, segundo a revista, por se tornarem referência no estudo ao vírus causador da Covid-19, sendo 11 delas universidades chinesas.

Unifor no combate à pandemia

No caso da Universidade de Fortaleza, houve elevados investimentos em pesquisas sobre o novo coronavírus, incluindo a participação no consórcio de instituições públicas e privadas brasileiras responsável pelo desenvolvimento do capacete Elmo, referência nacional no tratamento de pacientes com Covid-19.

Além disso, a Unifor lançou, já no primeiro semestre de 2020 um edital de fomento para a realização de pesquisas de combate aos efeitos do novo coronavírus. Dez projetos de pesquisa, abrangendo diferentes áreas do conhecimento, foram selecionados e os seus resultados divulgados no fim do ano passado.

Por meio de recursos financeiros e humanos, a instituição de ensino fortaleceu o Núcleo de Biologia Experimental (Nubex), vinculado à Vice-Reitoria de Pesquisa e responsável por estudos de combate à Covid-19. Com isso, o Nubex foi parceiro do Governo do Estado na realização de exames de diagnóstico do novo coronavírus.

A Unidade de Diagnóstico Molecular de Covid-19, instalada em maio de 2020 no Nubex e formada por pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas da Unifor, realizou, até outubro do ano passado, 6.444 mil testes diagnósticos da doença, atendendo 12 unidades de serviço de saúde do Estado, e beneficiando pacientes de 162 municípios cearenses.